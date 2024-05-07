8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: İHA
8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Terör örgütü FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına, İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 2 şahsın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasının içinde olduğu belirlenen 13 şüpheli şahıs tespit edildi.

Bu kapsamda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri tarafından; İstanbul, Samsun, Diyarbakır, Şırnak, Sakarya ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'i yakalanırken, gözaltına alınan şahıslar sorguları yapılmak üzere jandarmaya sevk edildi. 1’inin yurtdışında olduğu öğrenilen 2 firari şahsı da yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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