8 ilde yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına istinaden Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Siberağ-8 operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından açıkladı. İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlar sonucunda;

Yasa dışı bahis oynatanlar, sosyal medya üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahısların bilgisayar, cep telefonu, bellek, SIM kart ve banka kartları ile beraber yakalandıkları ifade edildi.