8 ilde yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına istinaden Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Siberağ-8 operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından açıkladı. İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlar sonucunda;
Yasa dışı bahis oynatanlar, sosyal medya üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahısların bilgisayar, cep telefonu, bellek, SIM kart ve banka kartları ile beraber yakalandıkları ifade edildi.
8️⃣ ilde Jandarma tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-8” operasyonlarında hesaplarında 1️⃣6️⃣ Milyon 8️⃣0️⃣0️⃣ Bin TL para hareketliliği bulunan 2️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2024
????Savcılarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber… pic.twitter.com/d2IxSSc8iO