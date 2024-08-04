8 mahkum firar etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
8 mahkum firar etti

Kenya, Greater Bushenyi Polisi, Sheema Merkez Karakolu'ndan kaçan sekiz kişi için ülke genelinde insan avı başlattı.

Firarın gerçekleştirği karakol, Kabwohe Belediye Meclisi'ndeki Mbarara-Bushenyi Otoyolu'nda yer almaktadır. Greater Bushenyi Bölge polisi sözcüsü Martial Tumusiime, kaçakları cinayet suçlamasıyla Jocknions Akampa, hırsızlık suçlamasıyla Matovu Hakimu, suç teşkil eden izinsiz girme suçlamasıyla Aggrey Musika ve hırsızlık ve gasp suçlamasıyla Ambrose Byamukama olarak tanımladı.

Diğerleri ise ağırlaştırılmış soygun suçlamasıyla Asingwire Musinguzi, Benson Mpumwire, Ashraf Tugume ve Accum Clinton. Tumusiime, şüphelilerin görevli memurlar uyurken sabahın erken saatlerinde saat 3 civarında kaçtığını söylüyor.

Tumusiime ayrıca iki polis hakkında görevi ihmali suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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