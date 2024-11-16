8 milyon araç için geri sayım! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi başvuruları başladı

Trafiğe kayıtlı 8 milyon aracı yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hizmeti için montaj başvuruları başladı. 5 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan UTTS tebliğine göre bu yılın son günü 31 Aralık tarihine kadar ticari araç sahiplerinin tümünün Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmış olması gerekiyor.

Sıfır araçlar için ise bu zorunluluk 1 Temmuz 2025’te başlayacak. Peki Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı başvuruları nasıl yapılıyor, ne kadar ödeme yapılacak? Detaylar haberimizde...

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmeyi hedeflerken; akaryakıt satış işlemlerinde, pompalarına bağlı pompa yazar kasa cihazlarına taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak aktaran bir sistem olarak hizmet verecek.

31 Aralık 2024 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmamaları halinde akaryakıt alımlarını gider göstermeleri mümkün olmayacak.

TTB montaj başvuruları ise “utts.gov.tr” adresi üzerinden veya 0850 474 8887 numaralı UTTS çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.

UTSS SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Tüm araçlarla uyumlu şekilde geliştirilen ve taşıtların yakıt depo girişlerine takılan çipli TTB cihazları yakıt dolum işlemi sırasında, plaka bilgisini UTTS sistemine otomatik olarak aktaracak. Öte yakıt alım verileri de otomatik olarak aracın siciline işlenecek.

UTTS mükelleflerinin yanı sıra paydaşların da Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne kaydolma zorunluluğu bulunuyor. Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirebiliyor. Darphane tarafından yetkilendirilen Yetkili Montaj Firmaları, temin ettikleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına montajını sağlıyor.

UTSS İÇİN NE KADAR ÜCRETİ ÖDENİYOR?

TTB 2024 yılı birim fiyat listesi ise Darphane tarafından 1.810 TL + KDV olarak belirlendi. Bu tutar, montaj hizmetini dahil olarak ödeniyor. Resmi olarak belirlenen tarihler kapsamında, iş yerinde kullanılan ya da kiralanan araçlar için TTB taktırılması son tarih olarak 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştı.

Trafiğe yeni kaydedilecek sıfır araçlar için bu zorunluluk 1 Temmuz 2025’te başlayacak. Bireysel taşıt tanıma kullananlar için son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2025'te sona erecek.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA POMPALAR DEĞİŞECEK

Uygulama kapsamına girecek tüm kesimlere yönelik hatırlatmada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerektiğini belirterek; “Akaryakıt istasyonlarının, bu sistemin kurulması ve işletilmesi sürecinde gereken her türlü desteği vermesi önem taşıyor. Sistem kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe ait olacak." ifadelerini kullandı.