8 mucize yiyeceği açıkladı. Soğan soğan diyerek başladı hepsini saydı

Editör: Naim Arıoğlu

Onkoloji Profesörü Erkan Topuz, bağışıklığı güçlendiren, sağlıklı ve uzun bir ömür için gerekli olan yiyecekleri tek tek anlattı.

Soğanın gerek yemekte gerekse de çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini söyleyen Topuz, “Sizin doğrudan doğruya bağışıklık sisteminizi artıracak ve sizi güçlendirecektir. Bunlarla beraber kanser savaşlarının içinde en önemlisi mevsimine göre karnabahar, kereviz, pırasa ve beyaz lahanadır. Bunları da muhakkak haftada bir kere tüketmiş olun” dedi.

Çorba içmenin faydalarını da aktaran Topuz, “Çorbalarınızı ihmal etmeyin. Çorbasız sofraya oturmayın. Brokoli çorbası, tarhana çorbası ve naneli yoğurt çorbası. Nane deyip geçmeyin, bütün yemeklerinize bol bol nane kullanın. Kahveyi bile naneli geçmeniz gerekiyor. Nane uzun ömrün sırrı. Pek çok hastalık karşısında da dikilen bir nevi zırhtır. Günde 2-3 fincan naneli Türk kahvesi tüketin. Bunların yanı sıra kendinizi yormadan sporu da ihmal etmeyin.” ifadelerini kullandı.