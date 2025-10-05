8 ülkeden ortak 'Gazze Planı' açıklaması! Aralarında Türkiye de var!

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak 'Gazze Planı' açıklaması geldi. 8 ülkenin dışişleri bakanının imzasının olduğu açıklamada, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme, tüm rehineleri, hayatta olan ya da ölenleri serbest bırakma ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakereleri derhal başlatma önerisinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ateşkes için "gerçek bir fırsat" olduğu ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle

"Katar Devleti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, bugün Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme, tüm rehineleri, hayatta olan ya da ölenleri serbest bırakma ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakereleri derhal başlatma önerisine ilişkin attığı adımları memnuniyetle karşıladılar.

Dışişleri Bakanları ayrıca, Başkan Trump'ın İsrail'e bombardımanı derhal durdurması ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlaması çağrısını memnuniyetle karşıladılar ve bölgede barışın tesisine yönelik taahhüdünü takdir ettiler.

"GERÇEK BİR FIRSAT"

Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki halkın karşı karşıya olduğu kritik insani koşulların ele alınması için gerçek bir fırsat olduğunu da teyit ettiler.

Dışişleri Bakanları, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesine devretmeye hazır olduğunu açıklamasını da memnuniyetle karşıladılar."

NE OLMUŞTU?

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planı'na karşın 'müzakerelere hazır olduklarını' ifade ederken İsrail de planın ilk aşaması için hazırlıklara başlandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin serbest bırakılması kapsamında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına bir süre ara vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ‘hızlı olması gerektiğini’ belirtti. Trump, "Rehinelerin serbest bırakılmasına ve barış anlaşmasının tamamlanması şansına olanak tanımak için İsrail’in bombardımanları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas derhal harekete geçmeli, aksi takdirde tüm teklifler geri çekilecek. Pek çok kişinin beklediği gibi bir gecikmeyi ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturduğu herhangi bir sonucu kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.