8 yaşındaki Melih'ten haber yok... Ekipler seferber oldu

Kaynak: DHA

Kars'ta ablasını ziyarete gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Melih Özkesemen için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Polis, çocuğun geçtiği tahmin edilen sokaklardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Olay, bugün Kars merkez Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Arzu-Kasım Özkesemen çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Melih, Subatan Mahallesi’nde yaşayan ablasını ziyarete gitti. Akşam olmasına rağmen Hafızpaşa Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Melih’in ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. Mahalleye gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Melih’ten bir iz aradı. Kamera kayıtları incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, çocuğun ailesi ve polis ekipleri aramalarını sürdürüyor.

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Anne Arzu Özkesemen, ceketini almak için Melih’in ablasının yanına gittiğini belirterek, “Melih geri dönmeyince kızımı aradım. Subatan Mahallesi’nde yaşayan kızım Melih’i saat 17.00 sıralarında eve gönderdiğini söyledi. Ama oğlum eve dönmedi” dedi. Kayıp Melih’in bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

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