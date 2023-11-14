80 koyun telef oldu. Koyunların sahibi bıçağını çekti

Tokat'ta ağılda çıkan yangında 80 koyun telef oldu, ağıl sahibi yaralı kurtulan koyunları keserek maddi zarardan kurtulmaya çalıştı.

KAYNAK: İHA
80 koyun telef oldu. Koyunların sahibi bıçağını çekti

İHA'nın haberine göre, olay Tokat Merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde gece saatlerinde yaşandı. H.S'ye ait olan ve içerisinde 80 koyunun bulunduğu ağıl bilinmeyen bir nedenle yandı. Gece saatlerinde etkili olan rüzgar alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu.

Köy sakinlerinin ve ağıl sahibinin yangını fark etmesi üzerine durum Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu. Köy sakinleri ve koyunların sahibi ağıldan koyunlarını da kurtarmaya çalıştı.

Yaralı olarak kurtulan koyunları keserek maddi zarardan kurtulmaya çalışılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın kontrol altına alınırken ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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