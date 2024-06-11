80 yaşındaki kadına evinde saldır: Kesici aletle öldürdüler

Aktarılan bilgilere göre Bahçelievler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3. katında yaşayan Gülistan Avcı, kimliği bilinmeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Durumu eve gelen torunu gördü ve babaannesinin durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını yitirdiğini belirlerledi.

Yapılan ilk incelemede Gülistan Avcı'nın kesici bir aletle öldürüldüğü görüldü. Cenaze, detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, evin çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu ve saldırganı yakalamak için soruşturma açtı.

Çevredeki güvenlik kameralarından görüntüler istenirken mahalle sakinlerinin bilgisine başvuruldu.