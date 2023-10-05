80 yıl boyunca beynindeki iğneyle yaşamış. Doktorlar şaştı kaldı

Rusya’nın doğusunda yaşayan yaşlı bir kadının, tüm hayatını beyninde 3 cm uzunluğunda bir iğne ile 80 yıl boyunca yaşadığı, doktorların tomografi çekmesiyle ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
80 yıl boyunca beynindeki iğneyle yaşamış. Doktorlar şaştı kaldı

Editör: Ali Öncü

Doktorlar, 80 yaşındaki kadının, ebeveynleri tarafından gerçekleştirilen başarısız bir çocuk düşürme girişimi nedeniyle bu durumda olduğunu düşünüyor.

Durumunun kötüleşmesinden korkulduğu için iğnenin çıkarılmamasına karar verildi.

Rusya’nın Sakhalin bölgesindeki yerel sağlık departmanı, “Kıtlık yıllarında bu tür vakalar nadir değildi. Anne ve babası muhtemelen, ikinci dünya savaşı sırasında çocuklarını ölüme göndermeye karar vermişti. Doğduğundan beri 3 cm uzunluğundaki iğneyle yaşıyor.” dedi.

Savaş sırasında Sovyetler Birliği’nde gıda kıtlığı yaygındı ve birçok insan yoksulluk içinde yaşıyordu. Yerel sağlık departmanı, “İğne sol parietal lobuna girdi, ancak amaçlanan etkiyi yaratmadı; kız hayatta kaldı” diyerek, hastanın yaralanma nedeniyle baş ağrısından hiçbir zaman şikayet etmediğini ve herhangi bir tehlike altında olmadığını da sözlerine ekledi. Durumunun ilgili hekim tarafından takip edildiği belirtildi.

Beyninde 3 cm’lik iğne taşıyan kadın şaşırttı. Rusya’nın doğusundaki 80 yaşındaki kadının beynindeki iğne, doktorların yaptığı tomografi sonucu fark edildi. Kadının ebeveynlerinin, savaş zamanında çocuğunu düşürmek için iğne kullandığı ancak başarılı olamadığı tahmin ediliyor. İğnenin durumu kötüleştirebileceği endişesiyle alınmamasına karar verildi.

Sakhalin bölgesinin sağlık yetkilileri, “Bu olaylar kıtlık döneminde sık görülüyordu. Anne ve babası, savaşta ölecek diye çocuklarından vazgeçmiş olabilir. Doğduğu günden beri iğneyle yaşıyor.” dedi.

Sovyetler Birliği’nde savaşta yiyecek bulmak zordu ve insanlar fakirlik içindeydi. Sağlık yetkilileri, “İğne beynin sol tarafına saplandı ama istenen sonucu vermedi; kız hayatta kaldı” diye konuştu.
Ayrıca hastanın baş ağrısı gibi bir sorunu olmadığını ve tehlikede olmadığını da belirtti. Hastanın doktor kontrolünde olduğu söylendi.

İlgili Haberler
Karın ağrısı şikayetiyle gitti. Midesinden yeni gelin çeyizi çıktı
Tıp dünyası şokta. Mide ağrısıyla hastaneye gitti. Midesinden pet şişe çıktı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Almanya Başbakanı Scholz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü Dünya
Almanya Başbakanı Scholz ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem. Zorunlu oluyor Gündem
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem. Zorunlu oluyor
Lamine Yamal sahaya dönmedi. Nedenini Xavi açıkladı Spor
Lamine Yamal sahaya dönmedi. Nedenini Xavi açıkladı
İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı Gündem
İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı
FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalandı Gündem
FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalandı
Sosyal medyaya borsa ayarı Teknoloji
Sosyal medyaya borsa ayarı
Balıkesir'de jandarmadan gece 'Huzur' operasyonu Gündem
Balıkesir'de jandarmadan gece 'Huzur' operasyonu