80 yıl boyunca beynindeki iğneyle yaşamış. Doktorlar şaştı kaldı

Editör: Ali Öncü

Doktorlar, 80 yaşındaki kadının, ebeveynleri tarafından gerçekleştirilen başarısız bir çocuk düşürme girişimi nedeniyle bu durumda olduğunu düşünüyor.

Durumunun kötüleşmesinden korkulduğu için iğnenin çıkarılmamasına karar verildi.

Rusya’nın Sakhalin bölgesindeki yerel sağlık departmanı, “Kıtlık yıllarında bu tür vakalar nadir değildi. Anne ve babası muhtemelen, ikinci dünya savaşı sırasında çocuklarını ölüme göndermeye karar vermişti. Doğduğundan beri 3 cm uzunluğundaki iğneyle yaşıyor.” dedi.

Savaş sırasında Sovyetler Birliği’nde gıda kıtlığı yaygındı ve birçok insan yoksulluk içinde yaşıyordu. Yerel sağlık departmanı, “İğne sol parietal lobuna girdi, ancak amaçlanan etkiyi yaratmadı; kız hayatta kaldı” diyerek, hastanın yaralanma nedeniyle baş ağrısından hiçbir zaman şikayet etmediğini ve herhangi bir tehlike altında olmadığını da sözlerine ekledi. Durumunun ilgili hekim tarafından takip edildiği belirtildi.

Beyninde 3 cm’lik iğne taşıyan kadın şaşırttı. Rusya’nın doğusundaki 80 yaşındaki kadının beynindeki iğne, doktorların yaptığı tomografi sonucu fark edildi. Kadının ebeveynlerinin, savaş zamanında çocuğunu düşürmek için iğne kullandığı ancak başarılı olamadığı tahmin ediliyor. İğnenin durumu kötüleştirebileceği endişesiyle alınmamasına karar verildi.

Sakhalin bölgesinin sağlık yetkilileri, “Bu olaylar kıtlık döneminde sık görülüyordu. Anne ve babası, savaşta ölecek diye çocuklarından vazgeçmiş olabilir. Doğduğu günden beri iğneyle yaşıyor.” dedi.

Sovyetler Birliği’nde savaşta yiyecek bulmak zordu ve insanlar fakirlik içindeydi. Sağlık yetkilileri, “İğne beynin sol tarafına saplandı ama istenen sonucu vermedi; kız hayatta kaldı” diye konuştu.

Ayrıca hastanın baş ağrısı gibi bir sorunu olmadığını ve tehlikede olmadığını da belirtti. Hastanın doktor kontrolünde olduğu söylendi.