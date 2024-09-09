80'li yaşlarda görülen prostat 40'lı yaşlara kadar indi

Prof. Dr. Oktay, prostat kanserinin eskiden 80'li yaşlarda görülmesine karşın artık 40'lı yaşlara kadar indiğini vurgulayarak, erkeklerin bu konuda daha bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Prostat kanserinin erken teşhisi için Prostat Spesifik Antijen (PSA) testinin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Oktay, şunları ifade etti:

"Prostat, derinde bulunan bir yapı olduğu için kişinin kendi kendini muayene ederek kanseri anlaması mümkün değil. Ancak PSA tarama testi sayesinde prostat kanseri erken evrede tespit edilebilir. Bu oldukça basit bir testtir; hastadan alınan bir damla kan incelenir ve sonuçlar değerlendirilir. 40 yaşından sonra erkeklerin yılda bir kez PSA testi yaptırmalarını öneriyorum. Bu sayede erken teşhis edilebilir ve tedavi başarısı artar."

Prostat kanserinin genetik yatkınlıkla da ilişkili olduğunu belirten Oktay, ailesinde birinci derece yakınlarında prostat kanseri bulunan kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Bu bireylerin erken yaşlarda bir üroloji uzmanına başvurmaları ve düzenli takip yaptırmaları öneriliyor.

BESLENMENİN PROSTAT KANSERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Prof. Dr. Bülent Oktay, prostat kanserinin gelişiminde beslenmenin önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Oktay'a göre, sigara tüketimi ve aşırı yağlı, karbonize (aşırı kızartılmış veya yanmış) yiyeceklerle beslenme, prostat kanseri riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Yağ oranı yüksek ve et ağırlıklı bir beslenme tarzının da kanser riskini artırabileceğine dikkat çekti.

"Prostat kanserinden korunmak için dengeli ve sebze ağırlıklı bir beslenme tarzı benimsemek önemlidir. Örneğin, brokoli ve kabak çekirdeği gibi besinler kanser riskini azaltmada etkilidir. Ancak bu gıdaların düzenli ve uzun süreli tüketilmesi gerekiyor. Sadece bir ay boyunca bu gıdaları tüketerek korunmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı olmalıdır."

Prof. Dr. Oktay, prostat kanserinden korunmak için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durmanın önemine vurgu yaparak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının her hastalıkta olduğu gibi prostat kanseri riskini de azaltabileceğini ifade etti. Ayrıca, prostat kanseri riski taşıyan kişilerin düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve gerekli tarama testlerini yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.