81 ilde sahte alkol baskını! 91 bin şişe ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde gerçekleştirilen sahte alkol operasyonlarında 137 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında, “Sahte alkol imalatçılarına yönelik 81 ilde düzenlenen operasyonlarda, 63 bin 957 litre sahte alkol ve 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 137 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.

Bakan, operasyonun detaylarını şu şekilde aktardı:

“Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı halkımızın duyarlılığı ve desteği büyük önem taşıyor. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, sahte alkol üreten şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi tespit edildi. 63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 807 litre kaçak/sahte alkollü içki, 2 bin 106 alkol aroması, 66 bin 500 etiket, 4 bin 30 bandrol, 9 bin 109 boş şişe ve 88 bin 376 kapak ele geçirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de dahil olduğu operasyonlarda, yaklaşık 94 milyon TL’lik vergi kaybı önlendi.”