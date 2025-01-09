81 ilde sahte alkol operasyonu! 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde sahte alkole karşı son bir haftada jandarma tarafından "Çengel-16" operasyonları yapıldı.

55 BİN LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol olmak üzere toplam 55 bin 105 litre sahte ve kaçak alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı.