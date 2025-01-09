81 ilde sahte alkol operasyonu! 46 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
81 ilde sahte alkol operasyonu! 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sahte alkole karşı gerçekleştirilen "Çengel-16" operasyonları ile 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini ve 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde sahte alkole karşı son bir haftada jandarma tarafından "Çengel-16" operasyonları yapıldı.

55 BİN LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol olmak üzere toplam 55 bin 105 litre sahte ve kaçak alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı.

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