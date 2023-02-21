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84 saat sonra enkazdan çıkarılan Beşiktaşlı Kerem hayatını kaybetti

Hatay’da 84 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki Kerem Ezer yaşam mücadelesini kaybetti. Kurtarma ekibi, Beşiktaşlı olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Kerem'e Beşiktaş maçına götüreceğine dair söz vermişti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 12:48
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84'üncü saatte enkazdan çıkarılan Kerem yaşamını yitirdi

84 saat sonra enkazdan çıkarılan Beşiktaşlı Kerem hayatını kaybetti
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Hatay Antakya İlçesi Armutlu Mahallesi'nde enkaz altında kalan Kerem Ezer'i, 84 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Kurtarma ekibi, Beşiktaşlı olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Kerem'e Beşiktaş maçına götürme sözü vermişti.

13 yaşındaki Kerem'den acı haber geldi. Haberi Sabah Spor sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sabah Spor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay’da 84 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki Kerem Ezer yaşam mücadelesini kaybetti. Arama kurtarma ekiplerine, Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Kerem’i maça götürme sözü vermişti."

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