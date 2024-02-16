8'inci Yargı Paketi TBMM'de! Emekli bayram ikramiyesi de yer aldı

Kaynak: DHA
8'inci Yargı Paketi TBMM'de! Emekli bayram ikramiyesi de yer aldı
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8'inci Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Grubu’nda, İstanbul milletvekili Karslı ve Karabük milletvekili Şahin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Zengin, 43 maddelik tekliflerini verdiklerini ve yargılama süreçlerine ilişkin başvuru sürelerini değiştirdiklerini söyledi. Zengin, “Sonraki değişikliklerimizi hafta ve ay cinsinden belirteceğiz” dedi.

Zengin, koruyucu önlemlerle ilgili tazminat taleplerinde de bir değişikliğe gittiklerini belirtti. “Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 141. maddesinde yapacağımız bir değişiklikle, evden ayrılmamak, bağımlılıklardan kurtulmak için hastanede tedavi görmek gibi adli yükümlülükler yerine getirildikten sonra, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişiler, bu işlemler nedeniyle tazminat isteyebilecekler” diye konuştu. Zengin, Tazminat Komisyonu’na da yeni yetkiler verdiklerini ifade etti.

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“Anayasa Mahkemesi’ne, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle bireysel başvurular yapılıyor. Bu başvurular yüzünden Anayasa Mahkemesi’nde birikme var. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi’miz, Tazminat Komisyonu’nu ara kurum olarak kullanıyoruz. 6384 sayılı kanunun amacını ve adını değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir yetki veriyoruz. Ceza, özel ve idari hukuk alanındaki yargılamaların makul sürede bitirilmediği iddiasıyla yapılan manevi tazminat başvuruları artık Anayasa Mahkemesi’ne değil, Tazminat Komisyonu’na yapılacak” şeklinde açıkladı.

Zengin, ceza alan bir kişiye vasi atanma işleminden de vazgeçtiklerini kaydetti. “5 veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezası olanların hükümlülüğü kısıtlanacak veya mal varlıkları korunacak. Bu kişilere vasi atamak yerine, kendilerine bir danışman atanacak” dedi.

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