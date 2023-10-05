9 adımda emzirme nasıl olur

İşte Adım adım meme bakımı ve emzirme yöntemleri...

9 adımda emzirme nasıl olur

Göğüslerinizi destekleyen kasları çalıştırmak içinse, ufak bir egzersizi günde 20 kez tekrarlayın. Avuçlarınızı birleştirin ve kollarınızı omuz hizasında kaldırın, nefes alırken kollarınızı sıkıştırın. Üç saniye bekleyin ve nefes verin.

Bebeğinizi emzirseniz de emzirmeseniz de memeleriniz hamilelikten etkilenir. Emzirme döneminde doğacak ufak tefek sorunları önlemek için uygulayabileceğiniz birkaç detay var.

Bu dönemde uygun ve kullanışlı bir “emzirme sutyeni” kullanın. Aşırı sıkı olmayan destekleyici bir sutyen size, meme konforu konusunda yardımcı olur ve rahat süt vermenizi sağlar.

Memelerinizde rahatsızlık hissederseniz dönüşümlü olarak sıcak ve soğuk kompres uygulayın.

Sutyeninizi ıslanır ıslanmaz değiştirin. Sızıntı probleminiz varsa, “meme pedi” kullanın ve sıklıkla değiştirin.

Plastik emzirme pedleri kullanmayın ve mümkün olduğunca memelerinizi havalandırın.

Meme uçlarınızda çatlama ya da acıma oluyorsa, kuru ve ılık tutmak için mümkün olan her şeyi yapın. Mesela kendi kendinize biraz süt çıkarıp, meme uçlarınızda kuruyana kadar bekleyebilirsiniz. Çünkü sütünüz, çatlakların kapanmasına katkıda bulunan koruyucu bir tabaka oluşturur.

Hamilelik sonrası emzirme sürecinde memelerin ve meme uçlarının bakımı hem sizin, hem de bebeğinizin sağlığı için çok önem taşır. İşte ayrıntılar...

Emzirme sonrası meme uçları anne sütüyle silinmeli ve sutyen takılmadan önce mutlaka kurutulmalıdır. Islak kalan meme uçlarında mikropların daha kolay üreyebileceğini ve çatlakların oluşmasının hızlanacağını unutmayın.

Göğüslerin doğumdan sonra hacimlerini kaybetmesi, emzirme ve sağma, göğüslerin sarkmasına sebep olabilmektedir. Her gün dışarıdan içeriye doğru göğüslerinize masaj yapmanızda fayda var.


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