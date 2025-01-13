9 aracın lastiklerini kesen kadın, kameraya yakalandı

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, o52 yaşındaki Fatma D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
SÜRÜCÜLER LASTİKLERİNİN KESİLDİĞİNİ FARK ETTİ
Yatağan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresindeki araç sahipleri, araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark ederek polis merkezine başvuruda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
ŞÜPHELİ FATMA D. KAMERADA TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Fatma D.’nin elinde bıçakla 9 aracın lastiğini kestiği anlar yer aldı. Görüntülerden yola çıkarak, şüphelinin kimliği tespit edildi.
POLİS, FATMA D.'Yİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, Fatma D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.