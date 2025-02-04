9 aylık bebek ıssız caddede emeklerken bulundu. Annesi silahlı saldırıda öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: AA

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, annesi silahlı saldırıda öldürülün bir bebek ıssız bir yolda emeklerken şans eseri oradan geçen bir kişi tarafından fark edildi. Bebeği bulan kişi polise ihbarda bulundu. Polis çocuğun annesinin cansız bedenini yakın bir yerde buldu.

Santa Elena eyaletine bağlı Atahualpa ve Ancon Mahallesi'nde bir kişi, trafiğin seyrek olduğu bir yolda emekleyen 9 aylık bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Ekvador Ulusal Polisi'ne bağlı operasyonel birimler, yakınlarda bulunan cesedin bebeğin annesine ait olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından 9 aylık bebeğin annesi 28 yaşındaki Rosa Yanina Vargas’ın silahla öldürüldüğü teyit edildi.

emek1.jpg

Polisin değerlendirmesine göre, Vargas, saldırganlar tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutuldu.
Bebek, hastanedeki kontrollerinin ardından anneannesine teslim edildi. Bebeğin babasının ise birkaç ay önce hastalıktan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

e1.jpg

Geçen yıldan bu yana şiddet olaylarıyla boğuşan Ekvador'da, yılbaşından bu yana 700 kişi cinayete kurban gitti.

Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Son Haberler
Dedektif tuttuğunu sandı hayatının şokunu yaşadı! Ankara'da 7 milyon TL'lik büyük vurgun
Dedektif tuttuğunu sandı hayatının şokunu yaşadı! Ankara'da 7 milyon TL'lik büyük vurgun
Bursa'da 7 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'da 7 kaçak göçmen yakalandı
İsrail ordusu 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ten çarpıcı teğmenler çıkışı
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ten çarpıcı teğmenler çıkışı
9 aylık bebek ıssız caddede emeklerken bulundu. Annesi silahlı saldırıda öldürüldü
9 aylık bebek ıssız caddede emeklerken bulundu. Annesi silahlı saldırıda öldürüldü