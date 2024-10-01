9 bin yıllık kalıntı Mersin'de ortaya çıktı

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde gerçekleştirilen kazılar, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürüyor.

İnönü Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burhan Ulaş, bu yılki çalışmalarda neolitik dönem tarımına odaklanacaklarını belirterek, "Yeni tip kaplıca buğdayının Yumuktepe üzerinden Anadolu içlerine ve Avrupa'ya yayıldığını söyleyebiliriz" dedi.

Kazılar, Prof. Dr. Giulio Palumbi'nin başkanlığında yürütülüyor ve 10 kişilik bir ekip ile devam ediyor. Ulaş, restorasyon, konservasyon ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda da çalışmalar yapılacağını kaydetti. Ayrıca, neolitik dönemde bilinen üç buğday grubuna ek olarak, Yumuktepe'de "Triticum timopheevii" ve "Triticum spelta" türlerinin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ulaş, "Bu buğday türlerinin Avrupa'daki neolitik tarımda daha fazla tercih edildiğini gösteriyor" diyerek, Yumuktepe'nin bu süreçteki rolünün altını çizdi.

Ayrıca, antik DNA çalışmaları ile buğday türleri arasındaki morfolojik farklılıkların incelendiğini belirtti. Yumuktepe'nin, tarih boyunca kültürlerin buluşma noktası olduğunu ve bu etkileşimin devam ettiğini de ifade etti.