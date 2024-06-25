9 günde 72 ölü 12 bin 274 yaralı. Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu

Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu

Bakan Yerlikaya, "Denetimlerimizi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla artırdık ve artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının detayları şöyle:

• Trafik kazalarını önlemede denetimlerin büyük bir rol oynadığını belirten Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin çabalarıyla denetimlerin artırıldığını ve bu artışın sürdürüleceğini vurguladı.

• 2024 Ramazan Bayramı'nda 11 milyon 236 bin 983 araç otoyolları kullanırken, 2024 Kurban Bayramı'nda bu sayının 21 milyon 67 bin 377 araca yükseldiği belirtildi.

• Kurban Bayramı tatilinde 3 milyon 687 bin 894 aracın denetlendiği, polis ve jandarma ekiplerinin yolcuları emniyet kemeri kullanımı konusunda uyardığı ifade edildi.

• Tatil süresince 47 bin 776 otobüsün denetlendiği, 215 otobüs kazasının yaşandığı ve bu kazalarda maalesef 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 485 otobüse ise işlem yapıldığı açıklandı.

• Ayrıca, tatil boyunca toplam 519 bin 242 işlem gerçekleştirildiği ve 9 günlük tatil sürecinde 72 kişinin ölümüne, 12 bin 274 kişinin yaralanmasına neden olan 7 bin 216 trafik kazası meydana geldiği bildirildi.