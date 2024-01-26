9 ilde eş zamanlı Sibergöz 18 operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 ilde eş zamanlı bir şekilde yapılan Sibergöz-18 operasyonunun detaylarını paylaştı.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 28 şüphelinin, Türkiye’nin 2 büyük araç kiralama firmasının sitelerini kopyalayarak insanlardan; Kapora, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahaneler ile İBAN numaralarına para topladıkları tespit edildi.

Yerlikaya, siber suçlar ile mücadelenin devam edeceğini açıkladı.