9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı
Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen 9 kahraman Şırnak’tan törenle memleketlerine yolcu edildi.

Dün, Irak’ın kuzeyinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit düştü, 4 asker de yaralandı.

Çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30), Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (27), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (28), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (27), İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (27), Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) şehit düştü.

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9 kahraman asker için Şırnak’ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören yapıldı.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dahil birçok isim katıldı. Törenin ardından şehit askerler memleketine uğurlandı.

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a,

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun’a,

Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın cenazesi Adıyaman'a,

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün cenazesi Gaziantep'e,

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye,

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in cenazesi Eskişehir’e,

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in cenazeleri Kahramanmaraş’a,

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'ya gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

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