9 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç ortaya çıktı. Son hali görenleri şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
9 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç ortaya çıktı. Son hali görenleri şaşırttı
9 kez burnundan ameliyat olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, ortaya çıktı. Dalkılıç’ı görenler gözlerine inanamadı.

Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme problemi sebebiyle 9 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sonunda ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının sağlık sorunları sebebiyle olduğu ameliyatlardan sonra bir hayli değiştiği görüldü.

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40 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal ettiğini açıklamıştı.

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Murat Dalkılıç yaptığı açıklamada “Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı.” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı ameliyatların ardından sonunda ortaya çıktı. Dalkılıç’ın burun ameliyatlarının ardından yüzünü gören sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

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