TFF 1. Lig’in 13. haftası Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılan Sarıyen Vanspor karşılaşması ile başladı. Mücadeleye iyi giren ev sahibi Sarıyer oldu. 26'da savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Dembele, kaleci Çağlar’dan da sıyrılıp pasını kale önündeki Anziani’ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Sarıy 43'te 10 kişi kaldı. Orta sahada Faruk Can Genç ile Muhammet Özbaskıcı arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları ve yedek kulübeleri arasında tartışmalar yaşandı. Yaşananların ardından hakem Berkay Erdemir, Muhammet Özbaskıcı’yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

10 kişi kalan Sarıyer 45+4. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram’ın şutuna uzanan kaleci Çağlar meşin yuvarlağı çeldi. Sağ çapraza açılan topa bu kez Camara vuruşunu yaptı ancak Faruk Can Genç ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

İkinci yarıya konuk Vanspor atak başladı. 47'de ceza sahası sol çaprazında Faruk Can Genç’in şutunda topun Metehan Mert’in eline çarptığı gerekçesiyle hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi. 50'de penaltıda topun başına geçen Jefferson’ın vuruşuyla mücadeleye 1-1'lik beraberlik geldi.

64'te Sarıyer bir kez daha öne geçti. Traore’den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına kadar ilerleyen Camara’nın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 68'de ev sahibinin ikinci golünü atan Camara takımını 9 kişi bıraktı. Oyuncu, Regis’in yüzüne vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı. Kalan dakikalarda Vanspor büyük baskı kurdu. Ancak Sarıyer direnerek 2-1'lik skoru korudu. İstanbul ekibi aldığı galibiyetle puanını 11 yaptı. Vanspor ise 20 puanda kaldı.