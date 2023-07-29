9 Mahalle karantina altına alındı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 9 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

KAYNAK: İHA
9 Mahalle karantina altına alındı

Akkuş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karaçal Mahallesi'nde şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İkinci bir karara kadar Karaçal, Yukarıdüğencili, Çaldere, Çamalan, Gedikli, Ketendere, Gökçebayır, Düğencili ve Merkez mahallelerinde gözetim/karantina gereği hayvan hareketlerine kısıtlama konulmuştur.

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Yetiştiricilerimize ivedilikle duyurulması ve bu kısıtlamaya ilişkin yasağa riayet etmeleri hususunda uyarılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, karantina bölgesi ilan edilen mahallelerde aşılama çalışmaları başlatılacağı da belirtildi.

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