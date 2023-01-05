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9 saat süren Altılı Masa toplantısı sona erdi. Ortak açıklama bekleniyor

Gelecek Partisi'nin ev sahipliğini yaptığı ve 9 saat süren Altılı Masa'nın 10. toplantısı sona erdi. Ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 21:40
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9 saat süren Altılı Masa toplantısı sona erdi

9 saat süren Altılı Masa toplantısı sona erdi. Ortak açıklama bekleniyor
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İyi Parti, CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın bugün saat 12:30'da başlayan 10'ncu toplantısı sona erdi. 9 saat süren toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

Altılı Masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçişe yönelik, temel politikalar alanında dokuz ana, 73 alt başlığın yer aldığı çalışması daha önce tamamlanmıştı.

Bugünkü toplantıda, hükümet programı niteliğindeki temel politikalar belgesinin ele alınması ve bu metne masada son şekli verilmesi bekleniyordu. Çalışma, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

Masada, başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifine yönelik nasıl bir tutum alınacağı da konuşulacağı iddia ediliyordu. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor. 

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