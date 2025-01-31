9 ton ele geçirildi! 6 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
9 ton ele geçirildi! 6 kişi yakalandı

Aydın’da sahte içki kaçakçılığını önlemek için düzenlenen baskında 9 ton etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı ile ilgili çalışmalarda, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, 2024 Kasım'da çalışma başlattı.

9 ton eli geçirildi! 6 kişi yakalandı

Teknik ve fiziki takip sonucunda 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Dün sabah saatlerinde de Aydın başta olmak üzere Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli, Muğla ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 212 adet alkol aroması, 2 solvent ayrıştırma makinesi, 630 adet 5 litrelik boş bidon, 1500 kapak ve tıpa, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

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Şüphelilerden bazılarının aynı zamanda cam ve yüzey temizleyici ürünü imalatı yaptıkları ve bu ürünleri, içine yaptıkları karışımlarla seyreltip etil alkol olarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerden S.Ç., S.K., E.D. ve H.D. Aydın'da, G.Ç. İzmir'de ve E.T. ise Muğla'da gözaltına alındı. 6 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

9 ton eli geçirildi! 6 kişi yakalandı

9 ton eli geçirildi! 6 kişi yakalandı

9 ton eli geçirildi! 6 kişi yakalandı

9 ton eli geçirildi! 6 kişi yakalandı

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