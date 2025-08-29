9 yaşındaki çocuğun çığlığı! Esnafı harekete geçirdi

Olay, 27 Ağustos öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğu zorla götürülmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun ağlayarak "ağabey beni kurtar" dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42) şüpheliye müdahale etti. Çocuk şüphelinin elinden kaçıp kurtuldu.

Aslan'ın, şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına denk gelmesiyle 2 parmağı kırıldı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ailenin de şikayeti üzerine polis, çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüphelinin G.K. olduğu tespit edildi.

G.K., saklandığı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir cami bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. G.K.'nin emniyetteki işlemler devam ediyor.

Öte yandan, şüphelinin çocuğu kaçırmaya çalıştığı, Ahmet Aslan'ın da müdahale ettiği anlar ile olayın ardından ailenin Aslan'a yaptığı teşekkür ziyareti ve çocuğun Aslan'ın elini öpmeye çalışarak sarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.