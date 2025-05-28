9 yaşındaki çocuğun ölümü yürekleri dağladı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mehmet Efe Arı, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Mehmet Efe Arı, 2 gün önce karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Arı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bugün Mehmet Efe'nin cenazesi hastaneden alınarak Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Efe'nin cansız bedeni toprağa verildi.

Mehmet Efe'nin 2 ay önce de bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.