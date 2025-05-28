9 yaşındaki çocuğun ölümü yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mehmet Efe Arı, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mehmet Efe Arı, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Mehmet Efe Arı, 2 gün önce karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Arı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bugün Mehmet Efe'nin cenazesi hastaneden alınarak Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Efe'nin cansız bedeni toprağa verildi.

Mehmet Efe'nin 2 ay önce de bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

9 yaşındaki çocuğun ölümü yürekleri dağladı

Son Haberler
Barış Alper'den sürpriz transfer itirafı: 'Çok istiyorum'
Barış Alper'den sürpriz transfer itirafı: 'Çok istiyorum'
Bilal Erdoğan’dan çok konuşulacak eğitim yorumu!
Bilal Erdoğan’dan çok konuşulacak eğitim yorumu!
Tutuklu ünlü rapçi ile ilgili karar verildi
Tutuklu ünlü rapçi ile ilgili karar verildi
Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu
Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu
Belediye binasında silah sesleri!
Belediye binasında silah sesleri!