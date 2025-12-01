2016 yılında Ece Tosun ile dünyaevine giren Cenk Tosun iki çocuk sahibi. Tosun’un 9 yıllık eşi Ece Tosun'dan boşandığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Tosun boşanma haberlerine açıklık getirdi.

Çiftin bir süre önce ayrılma kararı aldığı ve yakın çevrelerinin iddiasına göre de çiftin evliliklerini kurtarmak için çaba göstermiş başarılı sonuçlanmamış.

Öte yandan çiftin boşandığı ve kararlarını ise resmiyete taşıdıkları konuşuluyordu. Cenk Tosun’un ise başka bir eve taşındığı iddialar arasındaydı.

CENK TOSUN’DAN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen boşanma haberlerinin ardından ünlü futbolcu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tosun, "Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var" dedi.

Boşanma iddiaları sonrası tüm gözler milli futbolcu Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun'a çevrildi. Cenk Tosun ve Ece Tosun ayrılığı sosyal medyayı sarsmışken, Ece Tosun'un kim olduğu merak konusu oldu.

ECE TOSUN KİMDİR?

Ece Akgürbüz Tosun, 1990 doğumlu. 35 yaşında olan Ece Cenk Tosun’un eşi olarak magazin sayfalarında tanınıyor. Tosun sosyal medyada aile yaşamı ve özel paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ece Tosun, milli futbolcu Cenk Tosun 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin Arden Cenk isimli bir oğulları ve Alin isimli bir kızları bulunuyor.