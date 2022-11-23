94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde, otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üretilen bir fabrikada gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı işçiler ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti.

İşçilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)