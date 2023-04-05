'Erdoğan'ı desteklemeyeceğim' dedi 3 gün sonra işten çıkartıldı. A Haber'de olmuş

MedyaRadar'ın haberine göre, A Haber kameramanı Nihat Fındıklı, siyasi görüşü nedeniyle işten çıkarıldığına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nihat Fındıklı paylaşımında "Seçimde Erdoğan'ı desteklemeyeceğimi söyledim üç gün içinde çıkarıldım" ifadelerini kullandı.

Fındıklı, "Herkese merhaba A haber den muhalif olduğum gerekçesiyle atıldım sesimin duyulmasını istiyorum, seçimde Erdoğan'ı desteklemeyeceğimi söyledim." diye konuştu.

2020 Eylül ayında Turkuvaz Medya bünyesinde yayın yapan A Haber’de işe başlayan kameraman Nihat Fındıklı, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeyeceğini söyledi.

Fındıklı olayın ardından üç gün içinde işten atıldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fındıklı'nın açıklamaları şöyle:

"Herkese merhaba A haber den muhalif olduğum gerekçesiyle atıldım sesimin duyulmasını istiyorum, seçimde Erdoğan'ı desteklemeyeceğimi söyledim üç gün içinde çıkarıldım. Oyum dürüst insan @kilicdarogluk Beye. Bedel ödemem gerekirse öderim kararından asla dönmem.”

“2020 Eylül aydında girdiğim A haberden Erdoğan'ı eleştirmem sebebiyle çıkarıldım, oyumun @kilicdarogluk'a gideceğini ekonominin, depremde olanların akıl dışı olduğunu söyledim ve hızlıca kovuldum.”

İşten çıkarılma sürecini anlatan Fındıklı’ya destek eşinden geldi. Kameraman Fındıklı’nın eşi Zerrin Fındıklı, sosyal medya hesabından kocasına destek için paylaşımlarda bulundu.

Zerrin Fındıklı, “Eşim uzun süreli bir işsizlik sonucunda böyle bir iş teklifi alınca değerlendirdi. Çalıştığı süre boyunca da işini hakkıyla yaptı, yani ne çekilmesi gerekiyorsa en doğru kadrajı kurarak işini yaptı..” dedi.

Paylaşımlar şöyle;