A Haber Kerkük'ü IKBY'nin parçası gibi gösterdi

A Haber canlı yayınında Türkmeneli’nin başkenti Kerkük, IKBY’nin bir parçası gibi gösterildi.

A Haber Kerkük'ü IKBY'nin parçası gibi gösterdi

Kerkük’te ordu kontrolünde binanın KDP’ye teslim edilmesine karşı yapılan oturma eylemleri sonrasında KDP’ye bağlı bazı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı.

Çıkan olaylar sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

A Haber’de ise ‘Suriye’ye 5. operasyon gelir mi?’ konulu yayında ekranlara skandal bir harita çıkartıldı.

A Haber, yayınladığı haritada Kerkük'ü, Irak Kuzey Bölgesel Yönetimi'nin bir parçası gibi gösterdi.

Irak Türkmeni gazeteci Mustafa Kemal Yılmaz A Haber'i kınayarak: "A Haber adlı kanalda çalışan kişilere hatırlatmak isteriz ki iddia ettiğinizin aksine, 2017 yılında Kerkük'ten peşmerge çıkarılmıştır. Bu hata düzeltilmeli ve Türkmeneli vatandaşlarından özür dilenmelidir. Kerkük, Türkmeneli'nin başkentidir.” ifadelerini kullandı.

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