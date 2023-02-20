A Haber'e göre Adıyaman'da kafeler, marketler, pastaneler açıkmış. Böyle yalan yayın yapılır mı ?

Yandaş A Haber deprem felaketinin vurduğu Adıyaman’da hayatın normale döndüğünü iddia ederek haber servis etti. A Haber’in yayınladığı görüntülerde Kahta ilçesinin görsellerinin kullanılması tepki çekti. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı paylaşımla A Haber’e tepki gösterdi.
Turanlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Günlerce Adıyaman’ımızdaki felaketi görmezden gelenler, bugün çıkıp Kahta ilçesini göstererek, Adıyaman’da hayat normale dönüyor diye yalan haber yapıyorlar. Sizleri Allah’a havale ediyoruz. Yazıklar Olsun.”
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