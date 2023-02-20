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A Haber'e göre Adıyaman'da kafeler, marketler, pastaneler açıkmış. Böyle yalan yayın yapılır mı ?

A Haber yaptığı bir haberde Adıyaman’da kafeler, marketler ve pastanelerin açık olduğunu iddia etti. A Haber’in yalan haberine çok sayıda tepki geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:10
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A Haber'e göre Adıyaman'da kafeler, marketler, pastaneler açıkmış

A Haber'e göre Adıyaman'da kafeler, marketler, pastaneler açıkmış. Böyle yalan yayın yapılır mı ?
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Yandaş A Haber deprem felaketinin vurduğu Adıyaman’da hayatın normale döndüğünü iddia ederek haber servis etti. A Haber’in yayınladığı görüntülerde Kahta ilçesinin görsellerinin kullanılması tepki çekti. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı paylaşımla A Haber’e tepki gösterdi.

Turanlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Günlerce Adıyaman’ımızdaki felaketi görmezden gelenler, bugün çıkıp Kahta ilçesini göstererek, Adıyaman’da hayat normale dönüyor diye yalan haber yapıyorlar. Sizleri Allah’a havale ediyoruz. Yazıklar Olsun.”

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