A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya kaybetti

Kaynak: İHA
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya kaybetti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. Maçında Avusturya'ya 34-29 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 5. maçında Avusturya ile Sivas'ta karşı karşıya geldi. 4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle başladı. İlk yarı 19-14 Avusturya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

ALMANYA İLE OYNAYACAK

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Avusturya oldu. Skoru elinde tutan konuk takım Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, ay-yıldızlılar maçtan 34-29 mağlubiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar grubundaki 6. ve son maçında ise 11 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da Almanya ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanacak.

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