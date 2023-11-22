A Milli Takım herkesi peşine taktı. Milyonlarca liralık programlar geride kaldı

Medyaradar'daki habere göre 21 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’den ekrana gelen “Galler-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması” yer aldı.
Fox TV’de yayınlanan “Yabani” 2., Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” 3.'lükte yer bulabildi.
AB'de ise 1.sırada “Galler-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması”, 2.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Aile” yer aldı.
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