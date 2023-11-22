A Milli Takım herkesi peşine taktı. Milyonlarca liralık programlar geride kaldı

A Milli Takımımız'ın Galler ile oynadığı maç Türkiye'yi ekran başına çekti. Milyonlarca lira harcanarak yapılan diziler ve programlar geride kaldı.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
A Milli Takım herkesi peşine taktı. Milyonlarca liralık programlar geride kaldı

Medyaradar'daki habere göre 21 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’den ekrana gelen “Galler-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması” yer aldı.

Fox TV’de yayınlanan “Yabani” 2., Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” 3.'lükte yer bulabildi.

AB'de ise 1.sırada “Galler-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması”, 2.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Aile” yer aldı.

İlgili Haberler
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Spor
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı Gündem
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu Spor
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü Gündem
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu Spor
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar Gündem
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir?