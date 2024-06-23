A Milli Takım yine kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım yine kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde İtalya'ya da boyun eğdi, 11. mağlubiyetini aldı.

Slovenya’nın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü karşılaşmasında İtalya’ya 3-1’lik skorla boyun eğdi.

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Sezonun son maçına çıkan milli takım, bu yenilgiyle birlikte toplamda on birinci mağlubiyetini alarak ligi 5 puanla 16. sırada tamamladı.

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VNL’de bu yıl küme düşme olmadığı için Ay-Yıldızlı ekip gelecek sezon da bu ligde yer alma şansını koruyacak.

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Türkiye: 1 - İtalya: 3
Salon: Stozice Arena
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)
İtalya: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo (Laurenzano, Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)
Setler: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25
Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)

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