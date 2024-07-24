A Milli Takım'da beyaz sayfa açıldı. Yeni hoca resmen açıklandı

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın yeni başantrenörü Umut Çakır oldu. Voleybol Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, Fransız başantrenör Cedric Enard ile yollarını ayıran milli takım, Galatasaray’ın başantrenörü Umut Çakır’ı göreve getirdi.

Şubat ayında göreve başlayan Enard yönetiminde ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi’nde 1 galibiyet ve 15 yenilgi alarak 16 takım arasında son sırada yer aldı.

Milli takım, Umut Çakır yönetiminde 4 Ağustos’ta İstanbul’da Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde kampa girecek. Türkiye, elemelerde 25 Ağustos’ta Danimarka ile deplasmanda, 29 Ağustos’ta ise Ankara’da Macaristan ile karşılaşacak.

Milli takımın kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

Orta Oyuncular: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Ahmet Tümer

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy

Liberolar: Volkan Döne, Caner Ergül