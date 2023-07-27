A Milli Takımda Cedi Osman ve Alperen Şengün krizi

Türkiye A Milli Basketbol Takımı 12-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek. Turnuva öncesi hazırlıklarını İtalya’da sürdürecek olan milli takım kadrosunda Alperen Şengün, Cedi Osman, Scottie Wilbekin ve Shane Larkin'in neden yer almadığı ise ortaya çıktı.

MİLLİ TAKIMA KATILMAYI REDDETTİLER

Fanatik’ten Gökhan German’ın haberine göre, Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Asbaşkan Ömer Onan ve Koç Ergin Ataman’ın tüm çabalarına rağmen Cedi Osman ve Alperen Şengün kampa dahil olmayacaklarını iletti.

WİLBEKIN DE KATILMADI

Ayrıca Koç Ergin Ataman’ın Scottie Wilbekin ve Shane Larkin’i kadroya çağırdığı belirtildi. Wilbekin kampa katılmayacağını söylerken Larkin’in dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oynamasına ihtimal verilmiyor.

GEÇEN SENE DE AYNISI OLMUŞTU

Geçen yılda Ömer Faruk ve Furkan Korkmaz Avrupa Şampiyonası’na katılmamış ve bu kararları yüzünden yoğun tepkiyle karşılaşmışlardı.