A Milli Takım'da Daniel Gordo dönemi resmen başladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın başına İspanyol Daniel Gordo getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu, yeni teknik direktör olarak Gordo ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Gordo, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda yapılan törenin ardından görevine başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Daniel Gordo, dünyanın en iyi hentbol liglerinden biri olan İspanya Süper Ligi’nde önemli bir kariyer yapmış bir isim. Milli takımlarımızın başına getirdiğimiz Gordo’ya ekolüne ve deneyimine güveniyoruz. Avrupa Şampiyonası’na katılmak için uzun bir süreç bizi bekliyor. Bu süreçte Daniel Gordo ile yaptığımız görüşmeler sonucu bir anlaşma sağladık. Gordo’nun Türk hentboluna yeni bir soluk, yeni bir heyecan katacağına inanıyorum. Umarım çok büyük başarılar yakalarız.” dedi.