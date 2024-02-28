A Milli Takım'dan müthiş zafer. 5-1 geriye düştüğü maçı kazandı

Milli takım, Şumnu’da gerçekleşen maçın başında 5-1 geriye düşmesine rağmen, oyunun kontrolünü ele almayı başardı.

12. dakikada skoru 5-5’e getiren milliler, ilk yarıyı 13-12 önde kapattı.

Maçın sonlarına doğru farkı artıran A Milli Takım, 30-24’lük skorla galibiyete ulaştı ve gruptaki ilk zaferini kazandı.

Aslı İskit Çalışkan 9 golle, Beyza İrem Türkoğlu ise 8 golle takımın öne çıkan isimleri oldu.

Daha önce Karadağ’a deplasmanda 39-23 yenilen ve Ankara’da Sırbistan ile 29-29 berabere kalan milliler, gruptaki dördüncü maçlarında 3 Mart Pazar günü Ankara’da Bulgaristan’ı konuk edecek