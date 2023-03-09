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Tekne ve karavandan sonra A101 şimdi de araba satıyor

A101 geçtiğimiz günlerde karavan ve tekne satışı yapmıştı. Zincir market şimdi ise elektrikli otomobil satmaya başladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:38
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A101 araba satmaya başladı

Tekne ve karavandan sonra A101 şimdi de araba satıyor
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Zincir marketlerde ilginç ürünler satılmaya devam ediyor.

Teknolojik ürün olarak envanterinde akıllı telefondan, kablosuz kulaklığa, klavyeden, saç düzleştiriciye pek çok farklı ürün bulunan A101 geçtiğimiz günlerde tekne ve karavan satmıştı. BIM ise elektrikli scooter satarak herkesi şaşırtmıştı.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre A101 bugün uygun fiyatlı elektrikli otomobil satmaya başladı.

Otomobilin fiyatı 119.990 TL olarak açıklandı.

Volta EV1’in özellikleri ve fiyatı da açıklandı.

İşte otomobilin teknik özelliklerinin listesi ve otomobilin görseli:

Azami hız: 45 km/sa
Menzil: 63 km
Motor gücü: 2.0 Kw
Motor torku: 4.5 Nm
Boyutlar: U:2300 mm, G: 1090 mm, Y: 1645 mm
Kütle: 415 kg
Azami taşıma kapasitesi: 163 kg
Yokuş kalkma kabiliyeti: Yüzde 15
Batarya tipi: Vrla jel batarya
Batarya kapasitesi: 72V 58Ah
Şarj cihazı kapasitesi: 72-89V 8.0 ±0.2A
Şarj süresi: 7-8 saat
Aktarma tipi: Diferansiyel motor
Enerji tüketimi: 68 Wh/km
Fren sistemi: Ö: Disk/ – CBS A: Disk
Tekerler: Ö: 125/65-12 A: 125/65-12
Oturma koltuk sayısı: 2
Euro seviyesi: Euro 5
Fiyatı: 119 bin 990 TL

DAHA ÖNCEDEN TEKNE VE KARAVAN DA SATMIŞTI

Geçtiğimiz dönemlerde tekne ve karavan da satan A101'in o katalogları da sosyal medyada dolaşmaya başladı.

11 Ağustos 2022 tarihinde satılan tekneye 79.999 lira fiyat biçilmişti.

Tekneden sonra 27 Ekim 2022 tarihinde ise 89.999'ye fiyatla karavan satışı yapılmıştı.

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