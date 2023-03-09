Tekne ve karavandan sonra A101 şimdi de araba satıyor

Zincir marketlerde ilginç ürünler satılmaya devam ediyor.

Teknolojik ürün olarak envanterinde akıllı telefondan, kablosuz kulaklığa, klavyeden, saç düzleştiriciye pek çok farklı ürün bulunan A101 geçtiğimiz günlerde tekne ve karavan satmıştı. BIM ise elektrikli scooter satarak herkesi şaşırtmıştı.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre A101 bugün uygun fiyatlı elektrikli otomobil satmaya başladı.

Otomobilin fiyatı 119.990 TL olarak açıklandı.

Volta EV1’in özellikleri ve fiyatı da açıklandı.

İşte otomobilin teknik özelliklerinin listesi ve otomobilin görseli:

Azami hız: 45 km/sa

Menzil: 63 km

Motor gücü: 2.0 Kw

Motor torku: 4.5 Nm

Boyutlar: U:2300 mm, G: 1090 mm, Y: 1645 mm

Kütle: 415 kg

Azami taşıma kapasitesi: 163 kg

Yokuş kalkma kabiliyeti: Yüzde 15

Batarya tipi: Vrla jel batarya

Batarya kapasitesi: 72V 58Ah

Şarj cihazı kapasitesi: 72-89V 8.0 ±0.2A

Şarj süresi: 7-8 saat

Aktarma tipi: Diferansiyel motor

Enerji tüketimi: 68 Wh/km

Fren sistemi: Ö: Disk/ – CBS A: Disk

Tekerler: Ö: 125/65-12 A: 125/65-12

Oturma koltuk sayısı: 2

Euro seviyesi: Euro 5

Fiyatı: 119 bin 990 TL

DAHA ÖNCEDEN TEKNE VE KARAVAN DA SATMIŞTI

Geçtiğimiz dönemlerde tekne ve karavan da satan A101'in o katalogları da sosyal medyada dolaşmaya başladı.

11 Ağustos 2022 tarihinde satılan tekneye 79.999 lira fiyat biçilmişti.

Tekneden sonra 27 Ekim 2022 tarihinde ise 89.999'ye fiyatla karavan satışı yapılmıştı.