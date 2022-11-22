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AA Finans'ın politika faiz anketi sonuçlandı. Düşmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Kasım'da politika faizini açıklayacak ama sonuçlar şimdiden belli oldu gibi. Çünkü, AA Finans'ın anketinden düşmesi bekleniyor sonucu çıktı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 17:18
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AA Finans'ın politika faiz anketi sonuçlandı. Düşmesi bekleniyor

AA Finans'ın politika faiz anketi sonuçlandı. Düşmesi bekleniyor
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AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.

AA Finans'ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

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