Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Etimesgut'ta bulunan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Tekin'in, eski bakan ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak üzerinden 'vefa' örneği vermesi dikkat çekti. Ancak bu 'vefa' vurgusunun, Anadolu Ajansı (AA) ve Demirören Haber Ajansı (DHA) bültenlerinde yayımlanmaması dikkat çekti.

​İKTİDARDA ADAYLIK TARTIŞMALARI

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç dönem kuralı nedeniyle adaylığının zor görünmesi, siyaset kulislerini hareketlendiriyor. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim veya 400 vekil desteğiyle anayasa değişikliği gibi seçenekler bulunuyor.

​Erdoğan sonrası dönemin potansiyel adayları arasında, damatları Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi isimler yer alıyor; bu isimler arasındaki adaylık tartışmaları son dönemde yoğunlaşmış durumda.

TEKİN'İN ALBAYRAK'A METHİYELERİ

​Dün gerçekleşen ziyarette, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Berat Albayrak’a yönelik övgü dolu sözleri dikkat çekti. Tekin, Albayrak'a duyduğu vefayı şu sözlerle dile getirdi:

​"Bakın burada bugün Berat Albayrak'ın ismini andım. Neden andım? Ben o gün, o tarihte 'Ya şu meslek liselerinde Allah rızası için birisi elimden tutsun' diye konuştuğumda Berat Bey bana destek oldu. Bu vefa çok kritik bir şey. Ben istiyorum ki çocuklarımız da bu vefa ile büyüsünler. Çocuklardan bu vefayı isterken, bizim de aynı şeyi yapmamız lazım. Benim hassas olduğum nokta burası."

​AJANSLAR 'VEFA'YI YAYINLAMADI

​Ancak Bakan Tekin'in bu "vefa çok kritik bir şey" şeklindeki ifadelerinin, AA ve DHA'nın haber metinlerinde yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İki ajansın da haber bülteninde sadece şu cümleler kullanıldı:

​"Okulun açıldığı dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'a özellikle teşekkür eden Tekin, okulu planlarken kendisinden çok destek aldıklarını belirtti."