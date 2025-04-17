Aaron Boupendza'nın ölüm nedeni belli oldu

Süper Lig'de Hatayspor forması ile gol kralı olan Aaron Boupendza'nın ölümü futbol dünyasını şoke etti. Çin'de Zhejiang FC formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, öğle saatlerinde Yuhang ilçesindeki kiralık apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ KAZA

Çin polisi, dün 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza'nın ölümünün 'kaza' olduğunu açıkladı ve soruşturmanın kapatıldığını açıkladı.

Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema Boupendza'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulunmuş ve "Gabon futbolunu gururlandıran yetenekli santrfor Aaron Boupendza'nın trajik ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Tanrı ruhunu kutsasın" ifadelerini kullanmıştı.