AB gaz depolarının doluluk oranı yüzde 98'e yaklaştı

Avrupa Birliği’nin (AB) doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 97,89’a ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

KAYNAK: AA
AB gaz depolarının doluluk oranı yüzde 98'e yaklaştı

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, AB’nin depolama tesislerinde 14 Ekim itibarıyla 1114 teravatsaat (TWh) doğal gaz bulunuyor.

Böylelikle AB’nin gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 97,89’la tarihin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırarken, bir önceki en yüksek doluluk oranına yüzde 97,84’le 28 Ekim 2019’da ulaşılmıştı.

Ukrayna savaşının ardından AB ülkeleri Rusya’dan ithal edilen doğal gaz miktarını önemli oranda azaltarak, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırmıştı. Avrupa Komisyonu da kış sezonuna girerken depolama tesislerinde en az yüzde 90 doluluk oranını hedefliyor.

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