AB, Gazze'ye insani yardım için "çatışmalara aralar verilmesi" çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi çağrısında bulundu.

KAYNAK: AA
AB, Gazze'ye insani yardım için "çatışmalara aralar verilmesi" çağrısı yaptı

AB Liderler Zirvesi’nde alınan karar, zirve sonuç bildirisinde yer aldı.

Hamas’ın saldırıları terör eylemi olarak kınandı

AB ülkelerinin liderleri, Brüksel’de yaptıkları toplantıda, Orta Doğu’daki durumu değerlendirdi. Liderler, Hamas’ın İsrail’e yönelik roket saldırılarını “terör eylemi” olarak nitelendirerek kınadı. Liderler, İsrail’in kendini savunma hakkını teyit ederken, sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

İnsani aralar verilmesi istendi

Liderler, Gazze’de kötüleşen insani durumdan endişe duyduklarını belirtti. Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanması için insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi gerektiğini ifade etti. Liderler, AB’nin bölgedeki ortaklarıyla işbirliği içinde çalışacağını ve yardımların terör örgütleri tarafından istismar edilmeyeceğini garanti edeceğini söyledi.

Zirvede diğer konular da görüşüldü

AB Liderler Zirvesi’nde ayrıca birliğin uzun vadeli bütçesi, Ukrayna, Kosova ve Karabağ gibi konular da gündeme geldi. Liderler, bu konularda da ortak bir tutum sergilemeye çalıştı.

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