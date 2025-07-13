AB ile Pasifik İttifakı’nda yapısal işbirliği görüşmeleri başlıyor

Cansu İşcan
AB ile Pasifik İttifakı’nda yapısal işbirliği görüşmeleri başlıyor

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 166 ülkenin üye olduğu en büyük uluslararası ticaret kurumu olmasına rağmen, son yıllarda etkinliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Özellikle ABD’nin 2019'dan bu yana örgütün üst düzey çözüm mekanizmasına hâkim olan temyiz organına hâkim atamaması, sistemin işlemez hale gelmesine yol açtı. Bu durum, Avrupa Birliği içinde alternatif arayışları gündeme getirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın küresel ticarette daha etkin rol alabilmesi için Asya-Pasifik merkezli CPTPP ile yapısal işbirliği görüşmelerine başlayacaklarını duyurdu. “Bu türden bir işbirliği, WTO’nun yeniden şekillenmesinin ilk adımı olabilir” ifadeleriyle dikkat çeken von der Leyen, Brüksel’in artık kuralların etkili biçimde uygulandığı platformlar aradığını vurguladı.

CPTPP, Kanada, Japonya, Avustralya, Şili, Meksika gibi 12 ülkeden oluşuyor. 2024 sonunda İngiltere de bu ortaklığa dahil oldu. Dünya Bankası verilerine göre bu ülkelerin toplam GSYİH’si, AB ekonomisinin büyüklüğüne yakın. Birlikte, dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini temsil ediyorlar.

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YENİ DÜZENLEME ALANLARI NELER?

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nden Holger Görg, “Bu ülkelerle sağlanacak yeni anlaşmalar sadece ticaret değil; sürdürülebilir tedarik zinciri, dijitalleşme ve temiz enerji alanında da öncü olabilir” dedi. Köln Ekonomi Enstitüsü’nden Jürgen Matthes ise “WTO'daki fikir birliği zorunluluğu karar almayı imkânsız kılıyor. CPTPP gibi daha küçük ve uyumlu gruplar çözümde daha başarılı olabilir” görüşünü dile getirdi.

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ABD VE ÇİN GERİLİMİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

WTO’nun zayıflamasında en önemli etkenlerden biri de Çin’in devlet destekli sanayileşme modeli. Almanya Dış İlişkiler Derneği’nden Claudia Schmucker’a göre, Çin’in teşvik politikaları çoğu zaman WTO kurallarının dışına çıkıyor. ABD’nin bu duruma itirazı, çözüm yollarını da tıkadı. Schmucker, “Trump öncesi başlayan atama blokajı Obama döneminde de vardı. Ama Trump açıkça ‘Artık çözüm istemiyoruz’ dedi” şeklinde konuştu.

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CPTPP İLE WTO’YU TAMAMLAMA HEDEFİ

Uzmanlar, AB’nin yeni pazarlara açılırken WTO’yu göz ardı etmemesi gerektiği konusunda hemfikir. “Bu yeni işbirliği WTO’nun yerine geçmemeli, onu tamamlamalı” diyen Görg, çok taraflı sistemin yaşaması için CPTPP’nin bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

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