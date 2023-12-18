AB ile vize sorunu çözülüyor mu?

Ankara, Türk vatandaşlarının karşılaştığı vize sorunu ile ilgili Avrupa Birliği’yle görüşmelerini sürdürüyor. Alınan bilgilere göre, birtakım öncelikli grupların oluşturulduğu ve önümüzdeki yılda vize alım sürecinin hızlanacağı bekleniyor.

Öncelikli grupların vizeye ulaşma sürecinin daha hızlı ilerlemesi için AB ülkeleri ve kurumlarıyla görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Öncelikli grup olarak öğrenciler, akademisyenler, iş insanları, gazeteciler ve sanatçılar belirlendi ve önümüzdeki yıl vize alım sürecinin daha da hızlanacağı belirtildi.

ANKARA YÖNETİMİ HAZIRLANAN RAPORUN AB ZİRVESİNDE KONUŞULMAMASINA TEPKİLİ

Ankara yönetimi, Türkiye ile AB ilişkilerinin ele alındığı, Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı rapor, geçen hafta gerçekleştirilen AB zirvesinde konulmamasına tepki gösterdi.

Rapor, Türkiye ve AB ilişkilerinin iyileşmesine yönelik öneriler barındırdığı için, raporun sonra gerçekleşecek zirvede ele alınacak olmasının yanlış olduğunu vurgulayan diplomatik kaynaklar: "Borrell raporundaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesinin Türkiye - AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağını belirtti. "Tüm ab kurumlarının bu yönde hızla harekete geçmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.