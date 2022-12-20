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Felaket hastalık karşısında direnci çok zayıf. O kan grubuna sahipseniz aman dikkat

Londra merkezli yapılan araştırmaya göre; AB kan grubuna sahip olan kişilerin beynine pıhtı atma oranı, diğerlerine göre tam 5.6 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:46
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AB kan grubuna sahip olan kişiler felaket hastalık karşısında direnci çok zayıf

Felaket hastalık karşısında direnci çok zayıf. O kan grubuna sahipseniz aman dikkat
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Haber Global’de yer alan habere göre; Kan grupları üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, korkutan gerçeği açığa çıkardı. Londra merkezli araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip olan kişilerin beynine pıhtı atma oranı, diğerlerine göre tam 5.6 kat daha fazla olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Londra'da çalışmalarını yürüten bilim insanları tarafından kan gruplarıyla ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı. Bilim insanları çıkan ilginç sonuçları da kamuoyuna açıkladı.

AB KAN GRUBUNDAKİLER DAHA RİSKİ

Haberler.com'a göre, şeker hastalığı, tansiyon, çeşitli bulaşıcı hastalıklar, kalp hastalıkları başta olmak üzere kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmesi noktasında kan gruplarının hastalıklar üzerindeki bağlantıları tespit edildiği bildirildi. Kan gruplarının en belirleyici özelliği olan CVT bileşeninin aynı zamanda beyinde kan pıhtılaşmasını tetikleyen bir durum olduğu ortaya çıkarken kan gruplarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.
882 kişi üzerinde yapılan deney sonucunda AB kan grubuna sahip olan kişilerin CVT riskinin diğer kan gruplarına oranla 5.6 kat daha fazla olduğu ortaya çıkarken, 0 kan grubu olan kişilerde bu oranın yarı yarıya olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

AB KAN GRUBU KALP HASTALIĞI RİSKİNDE DE ÖNDE

Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma oranlarının yüzde 23 daha fazla olduğu ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Diğer bir bilgi ise kalp hastalığına yakalanma riskine ilişkin; B kan grubuna sahip kişilerin 0 grubu olan kişilere oranla yüzde 11 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği ve çevresel faktörlere karşı çok daha dirençli bir bağışıklığa sahip olurken, kalp krizi riskinin çok daha düşük olduğu belirlendi. Kan grupları üzerine yapılan araştırmalar tam olarak netlik kazanmamışken, araştırmalar gün ve gün gerçekleştirilmeye devam ediyor.

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